Де Брюйне: "Манчестер Сити" является одной из лучших команд мира"



Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне оценил игру команды в этом сезоне.

"Гвардиола делает с нами нечто особенное. Мы являемся одной из лучших команд мира. Уверен, что многие команды хотели бы показывать такую же игру, как мы. У нас особенный стиль игры. Подобным мало кто обладает в Европе. Мы играем зрелищно и продолжаем прогрессировать", цитирует де Брюйне RTBF.

Напомним, что "Манчестер Сити" уверенно лидирует в Премьер-лиге, а также вышел в финал Кубка Лиги и 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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