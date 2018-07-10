Де Брюйне: "Мбаппе звезда на будущие 15 лет"
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне высказался о форварде Франции Килиане Мбаппе.
"Во Франции он стал звездой. Когда я играл против "Монако", он был совсем юным. И я тогда о нем ничего не знал. Но сейчас он много играет и в Лиге Чемпионов, и за сборную. Он звезда на будущие 15 лет. У него был великолепный сезон. И он способен стать еще сильнее. Думаю, что он будет представлять опасность для нас. Но мы сделаем все, чтобы остановить его.
В Бельгии много талантов. Но на протяжении долгого времени наши игроки мало выступали за границей. Но клубы посмотрели на Компани, Феллаини и подумали: а может у них в Бельгии и другие хорошие футболисты есть? Не надо бояться уезжать" - приводят слова Де Брюйне российские СМИ.
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