Де Брюйне: "Мне кажется, я заслуживаю награду лучшему футболисту АПЛ"

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Де Брюйне: "Мне кажется, я заслуживаю награду лучшему футболисту АПЛ"Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает, что проводит свой лучший сезон в составе "горожан".

"У каждого своё мнение. Это зависит от того, чего люди ожидают от футболиста. Салах демонстрирует невероятные голевые показатели. В этом сезоне он играет просто невероятно. Не знаю, можно ли нас сравнивать. По статистике нас сравнивать невозможно. Я играл с "Эвертоном" на позиции опорного полузащитника, как меня можно сравнить с нападающим?

Награда лучшему игроку Премьер-лиги? Думаю, это было бы здорово для меня и для команды. Мне кажется, я заслуживаю эту награду, потому что был стабилен в этом сезоне. Честно говоря, я не ожидал, что буду настолько хорош. Не было ни одного матча, в котором мой уровень вызывал бы вопросы, так что я доволен", - сказал он.

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