Де Брюйне: "Мне нравится в "Сити", я - здесь надолго"

Ведущий полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне высказался о своем будущем.

" Мне здесь нравится. Это идеальное место, и на протяжении всего времени, что я нахожусь здесь, мне всегда оказывали доверие. Мне нравится нынешний проект клуба. Когда я пришел, команда была старше, но клуб сделал много приобретений, приехало много молодых игроков. Руководство строит команду для будущего. Я вижу, что я буду здесь находиться очень долго ", - цитирует 26-летнего хавбека FootMercato.

Напомним, "Манчестер Сити" продлил свою рекордную беспроигрышную серию. | soccernews.ru