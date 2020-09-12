Де Брюйне: "Мне плевать, что Месси не перешёл в "Манчестер Сити"

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Де Брюйне: "Мне плевать, что Месси не перешёл в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал о своём отношении к сорвавшемуся переходу в английский клуб форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Мне плевать. Мне действительно всё равно. Конечно, Месси, являясь лучшим футболистом всех времён, помог бы нашей команде. Впрочем, я никогда не уделяю много внимания возможным трансферам. Нужно играть с футболистами, которые уже есть. И я думаю, что у нас в этом плане неплохой состав", - цитирует звёздного бельгийца Daily Mail.

Напомним, что 33-летний Месси хотел перейти в "Сити" в качестве свободного агента, но "Барса" не позволила ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Следующим летом контракт аргентинца с "сине-гранатовыми" истечёт и тогда, возможно, он предпримет новую попытку перебраться в АПЛ.

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andi
андрей

Молодец КЕВИН!

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