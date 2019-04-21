Де Брюйне может пропустить манчестерское дерби

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Де Брюйне может пропустить манчестерское дерби

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне получил травму в игре с "Тоттенхэмом" (1:0).

Сообщается, что у 27-летнего бельгийца выявили повреждение подколенного сухожилия и он, скорее всего, пропустит матч с "Манчестер Юнайтед".

Манчестерское дерби состоится 24 апреля в 22:00 по московскому времени.

В этом сезоне Де Брюйне провел 30 матчей, забил пять голов и отдал 10 ассистов.

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