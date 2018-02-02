Де Брюйне: "Мы сможем бороться за все четыре титула"

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Де Брюйне: "Мы сможем бороться за все четыре титула"

Ведущий полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне выразил уверенность, что его команде по силам побороться за все трофеи в этом сезоне.

"Мы сможем бороться за все четыре титула. Но стоит признать, что всегда сложно соревноваться сразу в четырёх турнирах. И это не зависит от вашей команды и количества игроков, которые у вас есть. В сезоне могут быть травмы, как у нас сейчас. Однако учитывая качество нашей игры, мы сможем сражаться" - приводит слова де Брюйне ESPN.

Напомним, что "Манчестер Сити" продолжает борьбу за победу в АПЛ, Лиге Чемпионов, Кубке Англии и Кубке Английской Лиги.

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