Де Брюйне: "Мы старались завершить встречу за 90 минут"

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне признался, что его команда не хотела доводить игру с Японией в 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 (3:2) до дополнительного времени.

"В концовке матча у нас было достаточно шансов, чтобы победить. Наша цель – всегда быть лучшими, делать свою работу на высшем уровне. Ведь Чемпионат Мира – совершенно особенный турнир: проиграешь одну игру – и сразу вылетишь. Так что мы старались завершить встречу за 90 минут", - сказал он. | soccernews.ru