Де Брюйне: "Сборной Бельгии нужно улучшать владение мячом"

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал, что думает о разгромной победе в матче с Россией (4:1) в рамках отбора Евро-2020. Об этом сообщает hln.

"Мы показали хороший результат. В первом тайме был рациональный футбол, во втором все шло не так хорошо.

Настрой был отличный, мы показали, что можем выигрывать такие матчи. Осталось лишь дело во вторник", - сказал де Брюйне.

19 ноября сборная Бельгии сыграет с Кипром в рамках 10-го тура отборочного этапа Евро-2020.

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