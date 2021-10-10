Де Брюйне назвал причину неудачи сборной Бельгии в финале четырех Лиги наций

Фото: инстаграм Кевина де Брюйне/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне поделился мнением о неудачном выступлении своей команды в финале четырех Лиги наций. В полуфинале бельгийцы проиграли Франции (2:3), а в матче 3-е место проиграли Италии (1:2).

"Временами мы хорошо смотрелись в матчах с топ-соперниками. В поединке с Италией у нас вышли молодые игроки и они хорошо себя проявили. Подобный опыт пойдет им на пользу. Но, к сожалению, мы проиграли в обоих матчах. Топовые матчи нужны команде, чтобы расти. При всем уважении к нашим игрокам, мы "всего лишь" Бельгия. Сегодня не сыграли такие игроки, как Лукаку и Азар. Нужно смотреть на вещи объективно. Италия и Франция располагают составами из 22 топ-футболистов, а Бельгия - нет", - приводит слова де Брюйне Het Laatste Nieuws.

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