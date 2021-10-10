Де Брюйне назвал причину неудачи сборной Бельгии в финале четырех Лиги наций
Фото: инстаграм Кевина де Брюйне/Автор неизвестен
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне поделился мнением о неудачном выступлении своей команды в финале четырех Лиги наций. В полуфинале бельгийцы проиграли Франции (2:3), а в матче 3-е место проиграли Италии (1:2).
"Временами мы хорошо смотрелись в матчах с топ-соперниками. В поединке с Италией у нас вышли молодые игроки и они хорошо себя проявили. Подобный опыт пойдет им на пользу. Но, к сожалению, мы проиграли в обоих матчах. Топовые матчи нужны команде, чтобы расти. При всем уважении к нашим игрокам, мы "всего лишь" Бельгия. Сегодня не сыграли такие игроки, как Лукаку и Азар. Нужно смотреть на вещи объективно. Италия и Франция располагают составами из 22 топ-футболистов, а Бельгия - нет", - приводит слова де Брюйне Het Laatste Nieuws.
Не пропустите: Верратти назвал лучшего футболиста в мире. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бэйл рассказал, кто в "Реале" лучше всех играет в гольф
-
Смородская высказалась о назначении Гисдоля в "Локомотив"
-
"Манчестер Юнайтед" предложил Магуйару огромную зарплату
-
Манчини установил рекорд сборной Италии
-
Карпин назвал причину неудачной игры России в матче со Словакией
-
Губерниев ярко высказался о предстоящем матче России со Словенией
-
Де Брюйне назвал причину неудачи сборной Бельгии в финале четырех Лиги наций
-
Тренер сборной Словении ярко высказался об отсутствии Дзюбы перед матчем отбора ЧМ-2022
-
Андронов громко отреагировал на назначение Гисдоля главным тренером "Локомотива"
-
"Химки" упустили победу над тульским "Арсеналом"
-
"Ньюкасл" определил две трансферные цели на январь
-
"Барселона" намерена избавиться от двух защитников
-
Италия стала бронзовым призером Лиги наций
-
1
Верратти назвал лучшего футболиста в мире
-
3
Тебас ответил на обвинения в уходе Месси из "Барселоны"
-
Неймар предположил, какой чемпионат мира станет для него последним
-
Гнабри поделился мнением о потенциале сборной Германии
-
В "Фиорентине" прокомментировал слухи об интересе к Ларссону
-
Камавинга вернулся в расположение "Реала" из-за травмы
-
Дрогба защитил Мбаппе от критики
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20