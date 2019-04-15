Де Брюйне назвал причину ухода из "Челси"

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Де Брюйне назвал причину ухода из "Челси"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне рассказал, что его вынудило покинуть "Челси" в 2014 году.  

"Когда я был в "Челси", в СМИ часто говорили о моих взаимоотношениях с Жозе Моуринью, хотя мы с ним говорили только два раза. Я хотел перейти в "Вердер" на правах аренды в 2012-м. Я думал об уходе, но Моуринью заявил, что хочет, чтобы я остался. Я вышел в старте в 2 матчах, а потом сидел в запасе. Это мне показалось странным. Я был честен с клубом и попросил продать меня", - сказал де Брейне.

Напомним, португальский специалист возглавлял "Челси" с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 годы.

В нынешнем сезоне бельгиец участвовал в 17 матчах за "Манчестер Юнайтед", отметившись 2 голами.  

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