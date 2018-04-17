Де Брюйне назвал следующую цель "Манчестер Сити" после победы в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что в следующем сезоне его команда нацелена на победу в Лиге Чемпионов.

"Наша следующая цель - победа в Лиге Чемпионов. В этом сезоне мы выступили в этом турнире не так успешно, как собирались. Впрочем у нас были отличные шансы, которые показали, что мы можем добиться многого. Уверен, что мы станем еще сильнее и продолжим прогрессировать", - приводит слова де Брюйне Mirror.

Напомним, что "Манчестер Сити" вылетел из Лиги Чемпионов в четвертьфинале дважды проиграв "Ливерпулю".

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