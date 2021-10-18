Де Брюйне назвал своего фаворита на "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Де Брюйне/Автор неизвестен

Бельгийский хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне назвал своего фаворита на получение "Золотого мяча".

"На мой взгляд, если бы мне пришлось выбирать, я бы брал период за последние два года.

И я бы выбрал Левандовского за его достижения, за то, сколько голов он забил и сколько выиграл с "Баварией", – сказал де Брюйне.

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет в Париже 29 ноября.

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