Де Брюйне назвал своего фаворита на "Золотой мяч"

Теги кевин де брюйнероберт левандовски

Де Брюйне назвал своего фаворита на "Золотой мяч"Фото: инстаграм Де Брюйне/Автор неизвестен

Бельгийский хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне назвал своего фаворита на получение "Золотого мяча".

"На мой взгляд, если бы мне пришлось выбирать, я бы брал период за последние два года.

И я бы выбрал Левандовского за его достижения, за то, сколько голов он забил и сколько выиграл с "Баварией", – сказал де Брюйне.

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет в Париже 29 ноября.

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