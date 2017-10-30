Де Брюйне: "Не думаю, что сможем пройти сезон без поражений"

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Де Брюйне: "Не думаю, что сможем пройти сезон без поражений"Полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне высказался о шансах своей команды завершить текущий сезон без поражений.

"Закончить сезон непобедимыми? Ну, это очень сложно. Я не думаю, что это возможно. Сейчас уровень конкуренции очень высок, это касается каждой команды. Нынешнее время не похоже при всем уважением на период десяти или пятнадцатилетней давности, когда были команды, которые по определению не могли выиграть у грандов. Сейчас каждая игра - сложная, и нужно быть ментально готовым к этому", - цитирует 26-летнего хавбека Sky Sports.

Напомним, "Интер" интересуется защитником "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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