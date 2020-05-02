Де Брюйне не исключает ухода из "Манчестер Сити" в случае отстранения клуба от еврокубков

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне готов рассмотреть вариант с уходом из клуба.

Напомним, что УЕФА отстранил "горожан" от еврокубков на два года, клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

"Я в ожидании. Руководство клуба заявило нам, что они выиграют апелляцию. Я дождусь окончания дела. Я доверяю своему клубу. Я все обдумаю, как только сделают заявление. Два сезона без еврокубков - это очень долго. Если бы речь шла про один сезон, то я бы еще посмотрел.

Окажут ли влияние планы Гвардиолы на мое решение? Нет. Пеп уже заявил, что останется в клубе, несмотря ни на что. А через сезон его контракт истечет. Однако мое решение не будет зависеть от Гвардиолы. Ранее я уже играл под руководством других тренеров", - приводит слова Де Брюйне HLN.

Де Брюйне выступает за "Сити" с 2015 года. В этом сезоне на его счету 9 голов и 19 ассистов в 35 играх.

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