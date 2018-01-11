Де Брюйне не спешит продлевать контракт с "Манчестер Сити"

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Де Брюйне не спешит продлевать контракт с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне не спешит продлевать контракт со своим клубом, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 26-летний бельгиец считает, что сейчас не подходящее время для обсуждения этого вопроса. При этом он никак не намекает на возможную смену клубной прописки.

Стоит отметить, что действующий контракт де Брюйне с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2021 года.  

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