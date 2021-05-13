Де Брюйне не сыграет с "Ньюкаслом"
Фото: инстаграм Де Брюйне/Автор неизвестен
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне пропустит матч 36-го тура АПЛ против "Ньюкасла", об этом сказал Пеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.
"Кевин все еще травмирован, но ему лучше. Когда он восстановится от травмы, то вернется к тренировкам.
Парни, которые физически готовы на 100%, получат шанс сыграть в финале Лиги чемпионов", - сказал испанец.
В этом сезоне 29-летний бельгиец провел 24 матча в АПЛ, забил 5 голов и сделал 11 голевых передач.
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|Команда
|М
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|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18