Де Брюйне не сыграет с "Ньюкаслом"

Теги манчестер ситикевин де брюйнехосеп гвардиола

Де Брюйне не сыграет с "Ньюкаслом"Фото: инстаграм Де Брюйне/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне пропустит матч 36-го тура АПЛ против "Ньюкасла", об этом сказал Пеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.

"Кевин все еще травмирован, но ему лучше. Когда он восстановится от травмы, то вернется к тренировкам.

Парни, которые физически готовы на 100%, получат шанс сыграть в финале Лиги чемпионов", - сказал испанец.

В этом сезоне 29-летний бельгиец провел 24 матча в АПЛ, забил 5 голов и сделал 11 голевых передач.

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