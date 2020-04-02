Де Брюйне не уверен, что нынешний сезон АПЛ стоит доигрывать

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Де Брюйне не уверен, что нынешний сезон АПЛ стоит доигрывать

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне сомневается в том, что чемпионат Англии стоит доигрывать. Об этом сообщает HLN.

"Не представляю, когда мы снова начнем играть. В Англии хотят подождать, как можно дольше, а после вынести решение.

С точки зрения футбола все непонятно. Мы не играем уже шесть недель. Обычно нужно три-четыре недели на подготовку, чтобы набрать форму. Если мы мгновенно возобновим сезон, то после нескольких матчей все получат травмы.

Нужно закончить сезон раньше срока, если это позволит избежать проблем в следующем сезоне", - сказал футболист.

По последним данным, количество зараженных короновирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек. Скончались более 40 тыс. человек. В Великобритании количество зараженных - 33 718 человек.

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