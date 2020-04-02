Де Брюйне не уверен, что нынешний сезон АПЛ стоит доигрывать
Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне сомневается в том, что чемпионат Англии стоит доигрывать. Об этом сообщает HLN.
"Не представляю, когда мы снова начнем играть. В Англии хотят подождать, как можно дольше, а после вынести решение.
С точки зрения футбола все непонятно. Мы не играем уже шесть недель. Обычно нужно три-четыре недели на подготовку, чтобы набрать форму. Если мы мгновенно возобновим сезон, то после нескольких матчей все получат травмы.
Нужно закончить сезон раньше срока, если это позволит избежать проблем в следующем сезоне", - сказал футболист.
По последним данным, количество зараженных короновирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек. Скончались более 40 тыс. человек. В Великобритании количество зараженных - 33 718 человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18