Де Брюйне о возможном переходе Месси в "Манчестер Сити": "Честно говоря, мне все равно"

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал о своем отношении к возможному переходу капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Честно говоря, мне все равно. Если он придет - хорошо, если нет - в клубе достаточно хороших игроков, с которыми мне нравится выступать. Так что пока этого нет", - приводит слова Де Брюйне Sky Sports.

Напомним, что минувшим летом Месси пытался покинуть "Барсу", однако клуб отказался расторгать контракт с игроком. Ходили слухи, что Месси хотел перебраться в "Сити", чтобы снова поработать с Хосепом Гвардиолой.

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