Де Брюйне о возможном переходе Месси в "Манчестер Сити": "Честно говоря, мне все равно"
Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал о своем отношении к возможному переходу капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
"Честно говоря, мне все равно. Если он придет - хорошо, если нет - в клубе достаточно хороших игроков, с которыми мне нравится выступать. Так что пока этого нет", - приводит слова Де Брюйне Sky Sports.
Напомним, что минувшим летом Месси пытался покинуть "Барсу", однако клуб отказался расторгать контракт с игроком. Ходили слухи, что Месси хотел перебраться в "Сити", чтобы снова поработать с Хосепом Гвардиолой.
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|Команда
|М
|О
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18