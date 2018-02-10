Де Брюйне обошел Месси по одному из ключевых показателей

Теги манчестер ситикевин де брюйнелионель месси

Де Брюйне обошел Месси по одному из ключевых показателей

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне отметился тремя ассистами в игре с "Лестером" (5:1).

Как сообщает Opta, бельгиец стал лучшим ассистентом среди футболистов топ-5 чемпионатов начиная с августа 2012 года.

Отметим, что на счету де Брюйне 77 голевых передач, на втором месте Лионель Месси с 76 ассистами.

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