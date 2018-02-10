Де Брюйне обошел Месси по одному из ключевых показателей

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне отметился тремя ассистами в игре с "Лестером" (5:1).

Как сообщает Opta, бельгиец стал лучшим ассистентом среди футболистов топ-5 чемпионатов начиная с августа 2012 года.

Отметим, что на счету де Брюйне 77 голевых передач, на втором месте Лионель Месси с 76 ассистами.

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