Де Брюйне оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"

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Де Брюйне оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне порассуждал о том, удастся ли ему стать обладателем "Золотого мяча".

"Вероятно, я не слишком далёк от получения "Золотого мяча". Но кто я такой, чтобы решать это? Просто стараюсь быть лучшей версией себя. В течение последних лет я демонстрировал хорошую игру. Даже в прошлом сезоне, когда у меня было множество травм, я восстанавливался, выходил на поле и был в порядке. Даже в Германии провёл достойные годы и чувствовал себя счастливым. Но не знаю, кто выбирает лучших футболистов. Думаю, близок к этому статусу", - цитирует бельгийца Sky Sports.

В текущем сезоне 28-летний Де Брюйне сыграл за "Сити" 34 матча, забил 9 голов и сделал 20 ассистов.

Стоит отметить, что 11 из последних 12 "Золотых мячей" выиграли Лионель Месси (6) и Криштиану Роналду (5). Исключением в 2018 году смог стать только Лука Модрич.

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Комментарии

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lesnovsky

Хорош!!! Обязательно получишь.. Стань волшебником, как Лео и ЗМ твой... Только никогда не становись эгоистом, а то будут освистывать, как дрыг-ногу..

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пока УЕФА оберегает картонку как может - не видать тебе ЗМ!Но я знаю как приблизить его получение!Просто найми аргентинского киллера,чтобы он избавил Лео от страданий!И ЗМ твой!Viskas el Bacra!

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