Де Брюйне опередил Месси в борьбе за звание лучшего плеймейкера года по версии IFFHS

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Де Брюйне опередил Месси в борьбе за звание лучшего плеймейкера года по версии IFFHS

Фото: инстаграм Кевина де Брюйне/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брюйне признан лучшим плеймекером года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Де Брюйне занял первое место, набрав 160 очков. Вторым стал аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси (105). В первую тройку вошли полузащитники "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш и "Баварии" Томас Мюллер (по 15).

Топ-5 лучших плеймейкеров года по версии IFFHS выглядит так:

1. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 160
2. Лионель Месси ("Барселона") - 105
3-4. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 15
3-4. Томас Мюллер ("Бавария") - 15
5. Жоржиньо ("Челси") - 10.

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