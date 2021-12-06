Де Брюйне опередил Месси в борьбе за звание лучшего плеймейкера года по версии IFFHS
Фото: инстаграм Кевина де Брюйне/Автор неизвестен
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брюйне признан лучшим плеймекером года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Де Брюйне занял первое место, набрав 160 очков. Вторым стал аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси (105). В первую тройку вошли полузащитники "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш и "Баварии" Томас Мюллер (по 15).
Топ-5 лучших плеймейкеров года по версии IFFHS выглядит так:
1. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 160
2. Лионель Месси ("Барселона") - 105
3-4. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 15
3-4. Томас Мюллер ("Бавария") - 15
5. Жоржиньо ("Челси") - 10.
Не пропустите: Месси ответил сыну, за что ему вручили "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Один из лидеров "Баварии" не сыграет с "Барселоной"
-
Диего Симеоне "неприкасаемый" в "Атлетико"
-
Депай высказался перед матчем с "Баварией"
-
Жорди Альба обескуражил фанатов сменой имиджа (фото)
-
Экс-игрок "Зенита" Максимюк рассказал, как потерял все сбережения
-
У Рангника в "Манчестер Юнайтед" будет новый помощник
-
Газизов высказался о гипотетическом переходе Кокорина в "Уфу"
-
Педри - лучший молодой игрок мира по версии IFFHS
-
"Динамо" Киев огласило заявку на матч с "Бенфикой" в Лиге чемпионов
-
В "Байере" назвали дату дебюта Лунева
-
"Реал" повесил "ценник" на Азара
-
Суд взыскал с ЦСКА почти 350 миллионов рублей
-
Де Брюйне опередил Месси в борьбе за звание лучшего плеймейкера года по версии IFFHS
-
1
Владелец "Шахтера" Ахметов высказался о возможной продаже клуба
-
Актер Дмитрий Назаров спел песню о победе "Спартака" над "Ахматом"
-
"Интер" понес серьезную потерю перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов
-
"Тоттенхэм" намерен продлить контракт с основным голкипером
-
Тотти высказался о работе Моуринью в "Роме"
-
Зидан готов возглавить ПСЖ, но назвал важное условие
-
"Барселона" определилась с условиями финального предложения Дембеле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18