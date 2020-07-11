Де Брюйне определился со своим будущим в "Манчестер Сити"

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Де Брюйне определился со своим будущим в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне принял решение не покидать клуб, сообщает Daily Mail.

Ранее СМИ писали о возможном уходе звёздного бельгийца из-за того, что "горожан" могут на два сезона отстранить от участия в еврокубках.

Однако британский таблоид утверждает, что 29-летний хавбек останется в команде вне зависимости от вердикта Спортивного арбитражного суда.

Напомним, что действующий контракт между сторонами рассчитан ещё на три сезона.

Де Брюйне выступает за "Сити" с 2015 года, сыграл 216 матчей, забил 54 гола и сделал 87 ассистов.

Не пропустите: BBC: CAS отменит отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков. | http://soccernews.ru
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