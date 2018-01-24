Де Брюйне отдал 14-й голевой пас в сезоне - больше всех в АПЛ

В ответном полуфинальном матче Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" в гостях играет с "Бристоль Сити".

Второй мяч манкунианцев в этой встрече на счету нападающего Серхио Агуэро, которому ассистировал полузащитник Кевин де Брюйне.

Этот голевой пас стал для бельгийца 14-м во всех турнирах этого сезона и это лучший показатель среди всех игроков Премьер-лиги.

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