Де Брюйне отдал больше всех голевых передач в АПЛ с момента своего дебюта в турнире

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Ливерпуль" со счетом 5:0.

Две результативные передачи в этом поединке отдал бельгийский полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне.

Стоит отметить, что хавбек отдал уже 29 голевых пасов с момента своего дебюта в Премьер-лиге в сентябре 2015 года и является лидером турнира за этот временной промежуток.

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