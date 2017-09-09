Де Брюйне отдал больше всех голевых передач в АПЛ с момента своего дебюта в турнире

Теги манчестер ситикевин де брюйне

Де Брюйне отдал больше всех голевых передач в АПЛ с момента своего дебюта в турнире

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Ливерпуль" со счетом 5:0.

Две результативные передачи в этом поединке отдал бельгийский полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне.

Стоит отметить, что хавбек отдал уже 29 голевых пасов с момента своего дебюта в Премьер-лиге в сентябре 2015 года и является лидером турнира за этот временной промежуток.

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Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 4 10
2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Ливерпуль 4 7
8 Вест Бромвич Альбион 4 7
9 Арсенал Лондон 4 6
10 Сток Сити 4 5
11 Саутгемптон 4 5
12 Бернли 3 4
13 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
14 Суонси Сити 3 4
15 Эвертон 4 4
16 Ньюкасл Юнайтед 3 3
17 Лестер Сити 4 3
18 Кристал Пэлас 3 0
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