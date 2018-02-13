Де Брюйне отдал свою девятнадцатую результативную передачу в текущем сезоне

Теги кевин де брюйнеманчестер юнайтедилкай гюндоганбазель

Де Брюйне отдал свою девятнадцатую результативную передачу в текущем сезонеПолузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне отдал свою уже девятнадцатую результативную передачу в текущем сезоне.

Очередной "жертвой" 26-летнего хавбека стал швейцарский "Базель", с которым "горожане" в эти минуты встречаются в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. На 14-й минуте игры пасом бельгийца воспользовался Илкай Гюндоган, открывший счет во встрече. По числу сделанных ассистов в текущем сезоне Де Брюйне опережает ближайшего конкурента из АПЛ на пять передач.

Напомним, с момента своего дебюта за "Вердер" Де Брюйне сделал больше всех ассистов в топ-5 европейских лигах. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов