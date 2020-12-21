Де Брюйне отдал юбилейный ассист в составе "Манчестер Сити"

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Де Брюйне отдал юбилейный ассист в составе "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне достиг отметки в 100 голевых передач в составе "горожан".

Звёздный бельгиец сделал юбилейный ассист в субботнем матче против "Саутгемптона" (1:0).

Свой 100-й результативный пас за "Сити" хавбек отдал в 238-й игре.

Де Брюйне выступает за манчестерский клуб с августа 2015 года.

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