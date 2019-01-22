Де Брюйне отказал "Реалу"

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Де Брюйне отказал "Реалу"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне отказал мадридскому "Реалу", сообщает испанская пресса.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес хочет видеть бельгийского хавбека в своей команде. Однако сам футболист не горит желанием уходить куда-либо, поскольку верит в проект "горожан".

27-летний Де Брюйне выступает за "Манчестер Сити" с августа 2015 года, сыграл 155 матчей, забил 38 голов и сделал 57 ассистов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

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