Де Брюйне отметился результативным действием в четвертом подряд матче за "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситикевин де брюйне

Де Брюйне отметился результативным действием в четвертом подряд матче за "Манчестер Сити"

В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" играет с "Наполи".

Один из мячей в этой поединке на счету форварда англичан Габриэла Жезуса, которому ассистировал хавбек Кевин де Брюйне.

Стоит отметить, что де Брюйне отметился результативным действием в четвертом подряд матче за "Манчестер Сити".

Ранее хавбек забил два мяча и отдал два голевых паса.

Не пропустите: Агент: "Почему бы де Брюйне не выиграть "Золотой мяч"? | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Почему разгром "Севильи" – это круто, но радоваться пока рано

Почему разгром "Севильи" – это круто, но радоваться пока рано

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 8 22
2 Манчестер Юнайтед 8 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Уотфорд 8 15
5 Челси 8 13
6 Арсенал Лондон 8 13
7 Бернли 8 13
8 Ливерпуль 8 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 11
10 Саутгемптон 8 9
11 Вест Бромвич Альбион 7 9
12 Хаддерсфилд Таун 8 9
13 Суонси Сити 8 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 8 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 8
16 Эвертон 8 8
17 Сток Сити 8 8
18 Лестер Сити 7 5
19 Борнмут 8 4
20 Кристал Пэлас 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов