В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" играет с "Наполи".

Один из мячей в этой поединке на счету форварда англичан Габриэла Жезуса, которому ассистировал хавбек Кевин де Брюйне.

Стоит отметить, что де Брюйне отметился результативным действием в четвертом подряд матче за "Манчестер Сити".

Ранее хавбек забил два мяча и отдал два голевых паса.

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