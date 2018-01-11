Де Брюйне: "Переговоры о продлении контракта с "Манчестер Сити" продолжаются"

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Де Брюйне: "Переговоры о продлении контракта с "Манчестер Сити" продолжаются"
Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне заявил, что он пока не согласовал с клубом условия нового контракта.

"Мы продолжаем переговоры. Жду нового предложения от клуба. Мой агент три недели был в отпуске, поэтому никаких новостей нет. Я никуда не спешу, мой контракт действует еще и три года. Переговоры идут спокойно, как и должно быть", - приводит слова де Брюйне Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов платить 26-летнему де Брюйне более 15 миллионов евро в год. Новое соглашение может быть подписано до 2024 года.

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