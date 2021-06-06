Де Брюйне перенес оперпацию и уже готов к возвращению в сборную Бельгии

Фото: инстаграм Де Брюйне/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне перенес операцию на лице, сказал главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес. Завтра футболист должен присоединиться к команде.

"Операция длилась всего 20 минут. Она прошла очень хорошо. Небольшое хирургическое вмешательство было необходимо с учетом долгосрочной перспективы. Ему не понадобится длительное восстановление. Медицинский штаб доволен результатом. Мы ждем понедельника, когда он присоединится к команде", — цитирует Мартинеса ВВС.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Челси" (0:1) Де Брюйне получил перелом носа и левой глазницы. Первый матч на Евро-2020 бельгийцы проведут против сборной России 12 июня. Также им предстоят матчи с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).

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