Де Брюйне перенес оперпацию и уже готов к возвращению в сборную Бельгии

Теги кевин де брюйнебельгия

Де Брюйне перенес оперпацию и уже готов к возвращению в сборную БельгииФото: инстаграм Де Брюйне/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне перенес операцию на лице, сказал главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес. Завтра футболист должен присоединиться к команде.

"Операция длилась всего 20 минут. Она прошла очень хорошо. Небольшое хирургическое вмешательство было необходимо с учетом долгосрочной перспективы. Ему не понадобится длительное восстановление. Медицинский штаб доволен результатом. Мы ждем понедельника, когда он присоединится к команде", — цитирует Мартинеса ВВС.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Челси" (0:1) Де Брюйне получил перелом носа и левой глазницы. Первый матч на Евро-2020 бельгийцы проведут против сборной России 12 июня. Также им предстоят матчи с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).

Также не пропустите: Роберто Мартинес высказался об игре Ромелу Лукаку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов