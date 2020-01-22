Де Брюйне - первый игрок, сделавший 15 ассистов в трёх сезонах АПЛ

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне стал первым игроком в истории АПЛ, сделавшим 15 ассистов в трех сезонах чемпионата.



В матче 24-го тура с "Шеффилдом" 28-летний игрок сделал рекордный пятнадцатый ассист на Серхио Агуэро.



В сезоне-2016/2017 на счету бельгийца 18 ассистов, в сезоне-2017/2018 - 16.



В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча и забил 8 голов.

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