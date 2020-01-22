Де Брюйне - первый игрок, сделавший 15 ассистов в трёх сезонах АПЛ

Теги кевин де брюйнеманчестер сити

Де Брюйне - первый игрок, сделавший 15 ассистов в трёх сезонах АПЛ

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне стал первым игроком в истории АПЛ, сделавшим 15 ассистов в трех сезонах чемпионата.

В матче 24-го тура с "Шеффилдом" 28-летний игрок сделал рекордный пятнадцатый ассист на Серхио Агуэро.

В сезоне-2016/2017 на счету бельгийца 18 ассистов, в сезоне-2017/2018 - 16.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча и забил 8 голов.

Не пропустите: Агуэро помог "Манчестер Сити" обыграть "Шеффилд" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Вест Хэм" продолжает интересоваться Чаловым

"Вест Хэм" продолжает интересоваться Чаловым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 64
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 23 45
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 34
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 31
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
14 Бернли Бернли 23 27
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов