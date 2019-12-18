Де Брюйне планирует пойти на тренерские курсы

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне готовится к тренерским курсам.

"Собираюсь пойти на курсы, чтобы в будущем было легче получить тренерские дипломы категории А и В. Я еще не думаю о тренерской карьере, однако я не покину футбол после завершения карьеры. Думаю, начну учиться в марте следующего года", - заявил де Брюйне.

В этом сезоне на счету 28-летнего бельгийца 6 забитых мячей и 10 результативных передач в 21 игре.

Читайте также: Де Брюйне рассказал, что Гвардиола из-за выступлений "Ман Сити" угрюмее, чем обычно. | http://soccernews.ru