Де Брюйне планирует пойти на тренерские курсы
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне готовится к тренерским курсам.
"Собираюсь пойти на курсы, чтобы в будущем было легче получить тренерские дипломы категории А и В. Я еще не думаю о тренерской карьере, однако я не покину футбол после завершения карьеры. Думаю, начну учиться в марте следующего года", - заявил де Брюйне.
В этом сезоне на счету 28-летнего бельгийца 6 забитых мячей и 10 результативных передач в 21 игре.
Читайте также: Де Брюйне рассказал, что Гвардиола из-за выступлений "Ман Сити" угрюмее, чем обычно. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Гол Роналду принес "Ювентусу" победу над "Сампдорией"
-
"Лион" разгромил "Тулузу" и вышел в 1/4 финала Кубка французской лиги
-
"Байер" проиграл "Герте" в матче Бундеслиги
-
"Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу над "Монтеррей" и вышел в финал клубного чемпионата мира
-
"Аякс" вышел в 1/8 финала Кубка Нидерландов
-
Де Брюйне планирует пойти на тренерские курсы
-
"Севилья" и "Вильярреал" пробились в следующий раунд Кубка Испании
-
Анчелотти близок к назначению в "Эвертон"
-
"Барселона" и "Реал" объявили стартовые составы на игру
-
Стало известно, почему ван Дейк пропускает матч с "Монтерреем"
-
Два пражских клуба поборются за хавбека "Уфы"
-
"Реал" добрался до "Камп Ноу", несмотря на акцию протеста возле стадиона
-
Известный фанат "Спартака" рассказал, как проходило задержание болельщиков клуба перед игрой с "Зенитом"
-
Дом защитника "Барселоны" ограбили в преддверии матча с "Реалом"
-
"Сочи" разорвал контракт с защитником сборной России
-
Варан рассказал, как нужно противостоять Месси
-
"Зенит" расстанется с тремя игроками летом
-
"Зенит" запустил шоу для детей с участием Кержакова и Ракицкого
-
"Монако" может уволить Жардима. Тренеру дан последний шанс
-
Форма сборной России для Евро-2020 будет переделана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9