Де Брюйне планирует пойти на тренерские курсы

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Де Брюйне планирует пойти на тренерские курсы

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне готовится к тренерским курсам.

"Собираюсь пойти на курсы, чтобы в будущем было легче получить тренерские дипломы категории А и В. Я еще не думаю о тренерской карьере, однако я не покину футбол после завершения карьеры. Думаю, начну учиться в марте следующего года", - заявил де Брюйне.

В этом сезоне на счету 28-летнего бельгийца 6 забитых мячей и 10 результативных передач в 21 игре.

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