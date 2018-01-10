Де Брюйне поделился мнением о возможном переходе Санчеса в "Манчестер Сити"

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Де Брюйне поделился мнением о возможном переходе Санчеса в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне высказался по поводу вероятного перехода в его команду чилийского форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса.

"Санчес - очень хороший игрок. Он добавит команде чего-то нового. Посмотрим, как сложится это трансферное окно. Мы, футболисты, в любом случае на это никак не влияем. Если хороший игрок перейдёт к нам, замечательно, если нет, мы справимся имеющимся у нас составом" - цитирует де Брюйне The Telegraph.

Напомним, что "Манчестер Сити" и "Арсенал" пытаются согласовать переход Санчеса в текущее трансферное окно, однако клубам пока не удаётся договориться о сумме сделки.

Не пропустите: "Манчестер Сити" заплатит Санчесу бонус в размере 34 миллионов евро, если его трансфер состоится летом. | http://soccernews.ru

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