Де Брюйне поделился ожиданиями от матча с "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Реалом". Об этом сообщает sport360.

Первая встреча команд состоится 26 февраля. Ответная игра - 17 марта.

"Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать сильнейших. В этом турнире я еще не выигрывал. Я этого хочу больше всего.

Хочу побеждать всегда, даже на тренировках Мы всегда уважаем нашего соперника. Неважно, с кем и где мы играем. Мы хотим только побеждать", - сказал футболист.

В этом сезоне 28-летний бельгиец участвовал в 24 матчах, отметившись 7 голами и 16 результативными передачами.

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