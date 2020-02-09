Де Брюйне поделился ожиданиями от матча с "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов
Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Реалом". Об этом сообщает sport360.
Первая встреча команд состоится 26 февраля. Ответная игра - 17 марта.
"Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать сильнейших. В этом турнире я еще не выигрывал. Я этого хочу больше всего.
Хочу побеждать всегда, даже на тренировках Мы всегда уважаем нашего соперника. Неважно, с кем и где мы играем. Мы хотим только побеждать", - сказал футболист.
В этом сезоне 28-летний бельгиец участвовал в 24 матчах, отметившись 7 голами и 16 результативными передачами.
Не пропустите: Де Брюйне - первый игрок, сделавший 15 ассистов в трёх сезонах АПЛ| http://soccernews.ru
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|О
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|Челси
|25
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|25
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|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|25
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|Арсенал Лондон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|26
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
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|Борнмут
|25
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|Астон Вилла
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