Де Брюйне: "Попытаемся в России сделать результат"

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне высказался касательно победы над Коста-Рикой (4:1) в товарищеском матче.

В частности, бельгиец выделил игру партнера по сборной Эдена Азара.

"Эден сделал то, что делает обычно в "Челси" уже долгие годы. Мне нравится его игра. Он помогает нам побеждать. Ему нужно сохранять эту форму. Мы стремимся выиграть каждый матч и идем от игры к игре. Сейчас мы допустили уже меньше ошибок. Это самое важное. Нельзя торопиться и недооценивать соперника. Мы не дали много шансов противнику, сами же создали их в достаточном количестве. Команда работала хорошо. Попытаемся в России сделать результат", - отметил он.

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