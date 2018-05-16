Вчера полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне посетил Барселону, информирует sport.es.

Однако, как информирует издание, визит 26-летнего хавбека "горожан" не связан с его возможным отъездом с "Этихада". Вероятнее всего, посещение бельгийцем столицы Каталонии было вызвано личными причинами.

В нынешнем сезоне Де Брюйне забил 12 мячей и сделал 21 результативную передачу в 52 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, Де Брюйне вошел в десятку лучших игроков по созданным моментам в сезоне. | soccernews.ru