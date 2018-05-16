Де Брюйне посетил Барселону

Теги кевин де брюйнеманчестер сити

Де Брюйне посетил БарселонуВчера полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне посетил Барселону, информирует sport.es.

Однако, как информирует издание, визит 26-летнего хавбека "горожан" не связан с его возможным отъездом с "Этихада". Вероятнее всего, посещение бельгийцем столицы Каталонии было вызвано личными причинами.

В нынешнем сезоне Де Брюйне забил 12 мячей и сделал 21 результативную передачу в 52 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, Де Брюйне вошел в десятку лучших игроков по созданным моментам в сезоне. | soccernews.ru

комментарии
жк

Он как раз и может заменить Иньесту в Барсе.

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сборная России сохранила свои позиции в майском рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила свои позиции в майском рейтинге ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов