Де Брюйне поучаствовал в 50 голах в 76 матчах АПЛ, это лучший результат среди полузащитников

Теги манчестер ситикевин де брюйне

Де Брюйне поучаствовал в 50 голах в 76 матчах АПЛ, это лучший результат среди полузащитников

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне поразил ворота "Лестера" в матче 12-го тура АПЛ.

Таким образом, 26-летний бельгиец поучаствовал в 50 голах в Премьер-лиге (16 мячей и 34 ассиста).

Для достижения этой отметки ему понадобилось 76 матчей. Как сообщает Opta, это лучший результат среди игроков средней линии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов