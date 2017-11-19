Де Брюйне поучаствовал в 50 голах в 76 матчах АПЛ, это лучший результат среди полузащитников

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне поразил ворота "Лестера" в матче 12-го тура АПЛ.

Таким образом, 26-летний бельгиец поучаствовал в 50 голах в Премьер-лиге (16 мячей и 34 ассиста).

Для достижения этой отметки ему понадобилось 76 матчей. Как сообщает Opta, это лучший результат среди игроков средней линии. | http://soccernews.ru