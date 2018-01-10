Де Брюйне поучаствовал в девяти голах "Манчестер Сити" в последних восьми матчах

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Де Брюйне поучаствовал в девяти голах "Манчестер Сити" в последних восьми матчах

В полуфинальном матче Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" играет с "Брайтоном".

Во второй половине поединка гол за "горожан" забил полузащитник Кевин де Брюйне.

Стоит отметить, что хавбек поучаствовал в девяти голах манкунианцев в последних восьми матчах.

В этом сезоне 26-летний де Брюйне провел за "Манчестер Сити" 30 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.

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