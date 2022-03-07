Де Брюйне повторил достижение Азара и Лукаку

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне оформил дубль в воскресном дерби с "Манчестер Юнайтед" (4:1).

Теперь в активе 30-летнего футболиста 51 забитый мяч в чемпионате Англии.

Как сообщает Goal, Де Брюйне стал четвёртым бельгийцем, отличившимся 50 голами в АПЛ.

Ранее данная планка покорялась только Ромелу Лукаку, Эдену Азару и Кристиану Бентеке.

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