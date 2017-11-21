Де Брюйне принял участие в 13 голах "Манчестер Сити" в последних 14 матчах

Теги манчестер ситикевин де брюйне

Де Брюйне принял участие в 13 голах "Манчестер Сити" в последних 14 матчах
Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне поучаствовал в 13 голах команды в последних 14 матчах, сообщает Opta.

По сведениям издания, футболист забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.

Не пропустите: Де Брюйне поучаствовал в 50 голах в 76 матчах АПЛ, это лучший результат среди полузащитников. | http://soccernews.ru

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