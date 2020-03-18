Де Брюйне признан лучшим игроком АПЛ по версии The Telegraph

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Де Брюйне признан лучшим игроком АПЛ по версии The Telegraph

Издание The Telegraph опубликовало список лучших футболистов Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Лучшим игроком признан бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне. Второе место занял полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон. В первую тройку также вошел защитник мерсисайдского клуба Трент Александер-Арнолд.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом: 

1. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

2. Джордан Хендерсон ("Ливерпуль")

3. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль")

4. Джек Грилиш ("Астон Вилла")

5. Садьо Мане ("Ливерпуль")

6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

7. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

8. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") 

9. Джейми Варди ("Лестер")

10. Рияд Махрез ("Манчестер Сити") 

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