Де Брюйне признан лучшим игроком матча Бразилия - Бельгия

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Де Брюйне признан лучшим игроком матча Бразилия - Бельгия

Полузащитник Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Бельгии.

Хавбек "красных дьяволов" стал автором победного гола в этом поединке.

Не пропустите видеообзор матча Бразилия - Бельгия. | http://soccernews.ru

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