Де Брюйне признан лучшим плеймейкером 2020 года по версии IFFHS

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брюйне признан лучшим плеймейкером 2020 года по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В прошлом сезоне бельгиец провел 35 матчей в чемпионата Англии, в которых стал автором 13 забитых мячей, а также отдал 21 результативную передачу.

В нынешнем сезоне 29-летний де Брюйне провел 13 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал 10 голевых передач. Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года.

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