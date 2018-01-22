Де Брюйне продлил соглашение с "Манчестер Сити"

Хавбек Кевин де Брюйне заключил новое соглашение с "Манчестер Сити".

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист поставил подпись под пятилетним контрактом. По новому соглашению зарплата бельгийца составляет 15,5 миллиона евро в год.

В текущем сезоне де Брюйне провел 32 матча, забил 8 голов и отдал 14 ассистов.

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