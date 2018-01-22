Де Брюйне продлил соглашение с "Манчестер Сити"

Теги кевин де брюйнеманчестер сити

Де Брюйне продлил соглашение с "Манчестер Сити"

Хавбек Кевин де Брюйне заключил новое соглашение с "Манчестер Сити".

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист поставил подпись под пятилетним контрактом. По новому соглашению зарплата бельгийца составляет 15,5 миллиона евро в год.

В текущем сезоне де Брюйне провел 32 матча, забил 8 голов и отдал 14 ассистов.

Читайте также: "Манчестер Сити" готовит предложение по Ляпорту. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов