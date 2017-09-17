Де Брюйне продлит контракт с "Манчестер Сити

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне продлит контракт с клубом.

По информации источника, руководство "горожан" намерено продлить соглашение с 26-летним бельгийцем.

Нынешнее соглашение хавбека с "Манчестер Сити" рассчитано до 2021 года.

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