Де Брюйне продлит контракт с "Манчестер Сити"

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Де Брюйне продлит контракт с "Манчестер Сити"

Руководство "Манчестер Сити" практически договорилось с полузащитником Кевином де Брюйне о новом контракте, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, стороны согласовали все ключевые пункты соглашения и вскоре 26-летний бельгиец поставит подпись под договором.

Примечательно, что "Манчестер Сити" активизировал переговоры о новом контракте на фоне интереса к де Брюйне со стороны ПСЖ, однако сам игрок не рассматривал варианта с переездом в Париж.

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