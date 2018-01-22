Де Брюйне прокомментировал продление контракта с "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне поделился мнением о подписании нового соглашения с клубом.

"Я действительно счастлив, что подписал новое соглашение. Всегда говорил, что хочу остаться в "Манчестер Сити". Это мой дом. Мне приятно быть частью такого большого клуба, и я очень взволнован, мы можем добиться невероятных побед в ближайшие годы" - приводит слова де Брюйне официальный сайт клуба.

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