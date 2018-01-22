Де Брюйне прокомментировал продление контракта с "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситикевин де брюйне

Де Брюйне прокомментировал продление контракта с "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне поделился мнением о подписании нового соглашения с клубом.

"Я действительно счастлив, что подписал новое соглашение. Всегда говорил, что хочу остаться в "Манчестер Сити". Это мой дом. Мне приятно быть частью такого большого клуба, и я очень взволнован, мы можем добиться невероятных побед в ближайшие годы" - приводит слова де Брюйне официальный сайт клуба.

Читайте также: Де Брюйне продлил соглашение с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов