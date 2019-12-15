Де Брюйне прокомментировал свою выдающуюся игру в матче с "Арсеналом"

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Де Брюйне прокомментировал свою выдающуюся игру в матче с "Арсеналом"

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне прокомментировал победу команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (3:0). В этой встрече хавбек сделал дубль и отдал голевую передачу.

"Я старался играть максимально внимательно и не отходить назад слишком часто. В первом голе мне удалось пробить не слишком высоко и мяч влетел под перекладину. Второй гол оказался похожим, так как вратарь не видео момент удара.

Было бы здорово сделать хет-трик, но забить два мяча в такой встрече тоже здорово. Если ты проиграл, то лучший ответ, который можно придумать - это победа в следующем матче. Каждый раз потери очков мы достойно возвращаемся.

Этот сезон нам не удается, но мы пока не нашли свою оптимальную форму, а до конца сезона еще много матчей", - приводит слова де Брюйне ВВС.

В нынешнем сезоне 28-летний де Брюйне провел за "Манчестер Сити" 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.

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