Де Брюйне прокомментировал выбор Санчеса в пользу "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне прокомментировал выбор чилийского форварда Алексиса Санчеса, который предпочел переходу в стан "горожан" подписание контракта с "Манчестер Юнайтед".

"Его решение не имеет значения. Мы все равно будем делать то, что нам необходимо делать - с ним или без него. Он выбрал "Юнайтед" - хорошо. Есть много других хороших игроков. Если они захотят перейти к нам, они перейдут. В противном случае мы продолжим работу с имеющимся составом", - цитирует 26-летнего бельгийца goal.com.

Напомним, "Челси" не пытался подписать Санчеса. | soccernews.ru