Де Брюйне прокомментировал выбор Санчеса в пользу "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедкевин де брюйнеалексис санчес

Де Брюйне прокомментировал выбор Санчеса в пользу "Манчестер Юнайтед"Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне прокомментировал выбор чилийского форварда Алексиса Санчеса, который предпочел переходу в стан "горожан" подписание контракта с "Манчестер Юнайтед".

"Его решение не имеет значения. Мы все равно будем делать то, что нам необходимо делать - с ним или без него. Он выбрал "Юнайтед" - хорошо. Есть много других хороших игроков. Если они захотят перейти к нам, они перейдут. В противном случае мы продолжим работу с имеющимся составом", - цитирует 26-летнего бельгийца goal.com.

Напомним, "Челси" не пытался подписать Санчеса. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов